Municipales 2020 : échos de campagne du 27 Décembre

Présentation de Bastia In Core

Lundi 30 décembre, rue neuve saint-Roch à Bastia à partir de 18h30, nous lancerons officiellement la campagne et l’exposé des grandes lignes de la liste « Bastia in Core » portée par Paul-Felix Benedetti.

Venite numerosi à stà à sente e nostre pruposte.

Seguiterà una stonda di spartera da beie è da manghjà !





Bernard Graziani candidat à sa succession à Campitello

Dans un communiqué et à la suite aux fake news diffusées ces jours ci, quant au non renouvellement de mandat aux élections municipales de Mars prochain, le Maire de Campitello, Bernard Graziani, tient à confirmer sa candidature aux élections municipales de Mars 2020.