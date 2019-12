Municipales 2020 à Ucciani : Jean-Luc Giocanti part à la conquête de la mairie

La liste que j’ai l’honneur de conduire est composée de femmes et d’hommes, motivés et enthousiastes, déterminés à travailler, ensemble, pour défendre les intérêts des uccianaises et des uccianais. Issus d’horizons différents, nos parcours, expériences et compétences sont complémentaires et convergent vers le même objectif : Faire vivre notre village !



Notre projet s’articule autour de trois axes prioritaires:

Assurer un développement harmonieux de notre territoire;

Encourager la solidarité et le vivre-ensemble ;

Proposer une méthode de gestion participative.

Pendant trop longtemps, à UCCIANI comme ailleurs, les citoyens se sont parfois trouvés éloignés des décisions politiques. Les crises sociales de ces derniers mois nous obligent à repenser une nouvelle organisation de l’exercice de la chose publique. Pour agir plus efficacement il est indispensable d’élargir le cercle de la réflexion à tous les administrés et ainsi favoriser les échanges et définir des orientations concertées et adaptées.

Notre commune possède des atouts indéniables. Hélas, force est de constater que, malgré une attractivité certaine, le lien social s’est délité depuis de nombreuses années. Nous refusons le fatalisme qui consiste à dire que cela est dû à une évolution irréversible de la société. Nous devons défendre et porter haut notre histoire, notre culture, notre patrimoine et notre environnement afin de redonner à « u nostru paese » le rôle moteur qu’il a naguère joué, au sein de la haute vallée de la Gravona.

Je sais que je peux compter sur l’investissement sans faille de mes colistiers pour répondre aux enjeux qui se posent, avec humilité et pragmatisme. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui nous attendent. PIGLIEMU INSEME A STRADA DI L’AVVENE



Jean-Luc GIOCANTI