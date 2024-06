Municipales 2020 à Bastia : inéligibilité requise contre deux élus pour "fausses procurations"

Don-Petru Luccioni, 48 ans, adjoint délégué à la cohésion sociale, aux liens intergénérationnels et au logement social et Laura Orsini-Sauli, 36 ans, adjointe déléguée à la santé et au handicap, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Bastia ce mercredi 5 juin dans le cadre d'une enquête pour des "fausses procurations" aux élections de 2020. Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, contre ces élus, médecin et pharmacien de profession et un 3e prévenu, préparateur en pharmacie.



Ils sont soupçonnés d'avoir "obtenu ou tenté d'obtenir des procurations de vote pour les élections municipales de 2020, auprès de personnes fragiles, en profitant de leur position privilégiée de pharmacien, médecin ou préparateur en pharmacie". Dans ses réquisitions, le procureur a fait état d'"une intention politique assise sur des manoeuvres frauduleuses", parlant "d'extorsion de procuration". Pierre Savelli et ses adjoints étaient présents dans la salle d'audience en soutien.



23 patients interrogés

Selon les enquêteurs, le mode opératoire, relevé entre les deux tours, est identique pour chaque personne: un certificat médical établi par la docteure Laura Orsini-Sauli attestant de l'impossibilité de se déplacer de la personne âgée et un dossier de procuration constitué par un tiers dans les locaux de la pharmacie Luccioni. Les 23 patients interrogés par les enquêteurs expliquent ne pas connaître le docteur, alors que sept personnes indiquent ne pas avoir de certificat médical, "apprenant l'existence du document à l'occasion de leur audition". Don-Petru Luccioni, et son cousin, le 3e prévenu, seraient intervenus dans le dépôt de 17 procurations.



La docteure et le pharmacien apparaissaient en 11e et 12e positions sur la liste du maire sortant. Une perquisition menée au cabinet de la médecin avait permis la découverte d'un mail du directeur de campagne "soulignant l'intérêt de capter les votes des abstentionnistes en leur proposant le cas échéant d'établir des procurations". "On ne s'est jamais concerté, il n'y a pas eu de plan. J'ai fait mon travail," a expliqué la docteure. Le pharmacien a assuré qu'il avait voulu "venir en aide aux patients".





La campagne s'était déroulée dans un climat conflictuel avec le dépôt de plusieurs plaintes. Pierre Savelli, avait été réélu avec 49,37% des voix, devant la liste d'union de Jean-Sébastien de Casalta (39,73%).



La décision sera rendue le 2 juillet.