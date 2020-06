Municipales 2020 à Bastia - Julien Morganti "On va structurer notre opposition dans les quartiers, à la mairie, à la CAB"

MV le Lundi 29 Juin 2020 à 20:26

Battu par le maire sortant ce dimanche soir lors du second tour des élections municipales, Julien Morganti qui a eu plus de 1400 suffrages, soit le 10,89% des voix, a réagi à la victoire de Pierre Savelli avec un communiqué publié sur les réseaux sociaux dans lequel il promet à ses électeurs qu'il "structurera son opposition dans les quartiers, à la mairie et à la CAB"

