Municipales 2020 : à Bastia, J.-S. de Casalta menace de saisir la justice sur les conditions de l'élection

Pierre Savelli tient à longueur d’interviews des propos nauséabonds et calomnieux. Il évoque des personnes «tapies dans

l’arrière-boutique», qui«manipulent la misère» et qui «veulent être décideurs et attributaires de marchés publics». Lorsqu’un journaliste lui demande de citer les personnes visées, il n’a même pas le courage le plus élémentaire de répondre.

Aussi je le somme d'en assumer ses responsabilités en les nommant pour lever l’ambigüité derrière laquelle il se cache ou de mettre un terme à ses outrances.

Il est cocasse d'entendre le maire sortant porter des lourdes accusations mais rechigner à engager une action car il serait "dans l'attente des nouveaux éléments" tout en se réfugiant derrière les autorités auxquelles il demande d'agir.

Un tel procédé n'est pas digne de l'éthique et de la moralité dont il se réclame portant.

Le respect de la démocratie exige que soient combattues avec la plus grande fermeté les pratiques électorales déloyales, frauduleuses et corrompues.

Or depuis la faiblesse de son résultat eu premier tour, Pierre Savelli n' a pas cessé de manier la délation pour masquer le bilan catastrophique de la municipalité sortante son incapacité à gérer la ville.

J'ai donc décidé de constituer avocat afin que soient envisagées toutes les actions nécessaires, y compris judiciaires, pour que toute la clarté soit faite sur les conditions de l'élection qui doit d'empereur d'une parfaite intégrité et d'une totale sincérité.





Le confinement imposé par la pandémie a plongé des familles entières déjà en difficulté dans une situation sociale dramatique. Nous traversons une crise dont l’équipe municipale sortante n’a manifestement pas pris la mesure puisqu'elle n’a pris aucune disposition publique susceptible d’en atténuer les conséquences. En revanche elle n’hésite pas à prendre la misère des gens en otage à des fins purement électoralistes.