Municipales 2020 : Qu’attendent les Porto-vecchiais de leur futur maire ?

« J'aimerais qu'on arrête de construire des résidences secondaires car il y en a trop. Plus on construit des résidences secondaires et plus on détruit la nature inutilement. Les touristes viennent chez nous pour notre nature qu'ils n'ont plus énormément chez eux. A côté de cela, les personnes qui recherchent un logement à l'année n'arrivent plus à trouver. Mettre notre nature plus en valeur en arrêtant de la polluer, de la détruire...

La Corse a un potentiel énorme autour de la biodiversité végétale et animale. La détruire revient à nous détruire nous même et c'est idiot ! Nous devrions apprendre à travailler avec la nature avec plus de respect et proposer des tas d'activités ludiques pour faire voir la Vie de notre belle nature. Pour les pollueurs, il faut des amendes ou de la prison, s'il y a un risque de destruction de son environnement.

Proposer plus de limites pour les chasseurs. Un chasseur pourra tuer un certains nombre d'animaux seulement pour se nourrir. S'il tue plus que nécessaires et pour une autre raison que de se nourrir, il peut encourir des amendes. Egalement, s'il chasse dans les domaines à risques pour d'autres animaux ou pour les êtres humains. Des amendes aussi, s'il ne respecte pas la nature. Il faut arrêter de tuer ou d'exporter des animaux ou des végétaux sous prétexte qu'ils posent problème. Proposer des actions en rapport à la terre pour des enfants comme un lopin de terre à semer.

Éviter de mettre des machines dans les sociétés comme un supermarché qui va supprimer plus d'emplois.

Donner un salaire à chacun qui lui permette de bien vivre ou diminuer les frais. Arrêter de construire des supermarchés car il y en a trop ».