Municipales 2020 : Paul Quilichini réélu pour un troisième mandat à Sartene

A Sartene 1 879 personnes ont voté ce dimanche soit presque le 76% des inscrits

À Sartène, avec 45,48 %, soit 771 voix, le maire sortant divers droite Paul Quilichini avec sa liste de droite, est arrivé en tête au soir du premier tour, le 15 mars dernier. En seconde position, mais loin derrière lui, Nicolas Alaris, avec sa liste de gauche, n'a recueilli que 27,37 % des suffrages. La liste nationalistemenée par Paul-Michel Castellani-Leadri, n'a obtenu que 14,15 %, et le quatrième candidat en lice,de Femu Sarté, seulement 12,97 % des suffrages.Pas de changement pour ce second tour qui voit le maire sortant l'emporter avec 52,51% des voix devant Nicolas Alaris (27,08%), Paul-Michel Castellani (12,36%) et Pierre François Versini (8,05%).