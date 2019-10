Municipales 2020 : PNC et Corsica Libera ont trouvé leurs candidats pour Ajaccio

Maria Bettina Colonna le Jeudi 17 Octobre 2019 à 08:19

Malgré les tensions qui traversent le mouvement nationaliste et la scission au sein de Pè a Corsica pour les prochaines municipales, à Ajaccio PNC et Corsica Libera ont trouvé leurs candidats. Les deux mouvements se sont réunis ce mercredi et les militants ont voté pour que Jean-François Casalta et Vannina Angelini-Buresi conduisent une liste aux prochaines municipales d’Aiacciu.

