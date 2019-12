Municipales 2020 : Jean-Michel Mosconi veut Inalzà Purti-Vecchju

« Si évidemment les mairies ne peuvent pas tout, nous sommes certains cependant qu’elles sont en capacité de pallier de nombreuses carences et qu’elles se doivent d’agir en tampon pour assurer un développement pérenne et cohérent de leur territoire. C’est à partir de ce constat que nous avons décidé de nous engager en vue des élections municipales » explique Jean-Michel Mosconi, leader d’Inalzà Purti-Vecchju.



« La vie politique locale, nous a appris à suivre des hommes et non des idées. Nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle dynamique et c’est pour cela que nous avons construit un programme loin des intérêts et des caractères des personnes mais, à contrario, axé sur le devenir commun de notre ville, de notre microrégion qui se doit d’être plus juste » continue Jean-Gaël Lalhou colistier d’Inalzà Porti-Vecchju.







Venus d’horizons politique très différents, c’est sans étiquette partisane qu’Inalzà Porti-Vecchju s’engage pour les municipales 2020. « Nous avons eu des engagements politiques au sein de partis mais nous pensons que plus que des idées issues de partis, pour notre ville nous devons agir ensemble et d’abord sur trois points que nous estimons essentiels.

D’abord le développement économique et social est une priorité et de celui-ci découlera naturellement un mieux vivre dans notre territoire. La politique du logement est également une nécessité pour nous, la situation actuelle n’est plus tenable et même si elle est propre à de nombreuses villes touristiques et stations balnéaires la force d’une mairie est de rétablir plus d’accessibilité.

Enfin nous jugeons que la politique environnementale doit être bien plus développée. Ces trois points sont pour nous des conditions sine qua non à la bonne gestion de notre région et apparaissent comme des enjeux d’avenir » poursuit Jean-Michel Mosconi.







Première ville de l’extrême sud de la Corse, Porto-Vecchio connait ces dernières années un développement démographique important et avec celui-ci des changements structurels voient le jour et l’heure des choix semble de plus en plus pressante. « Le centre-ville de Porto-Vecchio est le reflet parfait de ce changement sociétal, je suis un de ces porto-vecchais du centre, ma famille a un commerce en ville et de ce fait la piétonnisation du centre historique nous concerne directement, parce que nous le vivons, nous nous devons de nous saisir du problème dans sa globalité. Et dans les faits aujourd’hui ce n’est ni une bonne ni une mauvaise chose, mais plus une décision prise sans penser des solutions alternatives.

Le centre-ville est très peu attractif et cela en opposition avec le développement périphérique de la ville, la question du stationnement n’a pas non plus été entendue et aucune réponse n’a été apportée aux porto-vecchiais. Fort de la grogne des commerçants de la haute ville il faut désormais penser un développement plus harmonieux et en accord avec les volontés des usagers de la ville » ajoute Jean-Gaël Lalhou.







Si pour de nombreux habitants de Porto-Vecchio, l’image d’un grand village est toujours présente, la réalité est tout autre. « Samedi soir, à la sortie d’une discothèque, un fait de violence a eu lieu et nous constatons en règle générale une augmentation des actes d’incivisme et il faut prend le problème au sérieux, et imaginer un renforcement nécessaire de la police municipale ou la mise en service de camera de video surveillance, c’est dommage de devoir arriver à de telles décisions mais la sécurité et le bien vivre ensemble est une obligation » poursuit Jean-Gaël.



Fort de son engagement et déterminé à faire entendre son projet Inalzà Purti-Vecchju veut faire écho aux murmures du renouveau politique porto-vecchiais.