Municipales 2020 - Filippu De Carlo presente la liste "Cittadini corsi Bastia"

La liste Citadini Corsi a pour ambition première de porter la voix du peuple bastiais avant et après l'élection municipale.

Son message s'articule autour de trois axes : corsisation, écologie, transparence.



CORSISATION : Bastia est une ville corse de Toga à Lupinu .

Citadini Corsi propose :

-suppression de toute subvention aux associations et structures immigrationnistes et affectations des fonds économisés aux structures et associations dédiés à la protection animale ( refuge Ville di Petrabugnu etc..)

-reconduite vers les structures d'accueil continentales de tout les migrants actuellement logés dans les foyers Belvédère et Scalinata. Priorisation des jeunes corses en difficulté.



-Politique municipale de sécurité fondée sur le principe "tolérance zéro":

Stationnement abusif

Détérioration du matériel public

Bagarre Port du voile intégral dans les bâtiments publics ( Préfecture, mairie, piscine, Cpam etc. )

Interdiction de regroupement pour les mineurs de moins 15 ans non accompagnés d'un adulte après 23h .



- gratuité pour les commerçants d'une seule place de parking en ville toute l'année avec une carte correspondante à une seule plaque d'immatriculation appartenant à l'employeur. Tarif réduit pour ceux qui travaillent dans les commerces.



-revalorisation des quartiers de Lupinu, Paese Novu, Montesoro Toga par des événements culturels et sportifs notamment en créant " U Turneu " le tournoi inter-quartier des jeux médiévaux une sorte d'Interville intraMuro

-création d'un centre aéré d'immersion mono-linguistique à destination des plus jeunes.

-revalorisation de la rue des Zephirs en la rendant piétonne.



-élargissement des horaires musicaux l'été jusqu'à 00h30 pour les jours du jeudi, vendredi et samedi, les fermetures l'été pourront se prolonger jusqu'à 02h45 de la période du 21 juin au 15aout .



ECOLOGIE

- création d'un palais des sport basé sur un modèle écologique sur trois site différents disponible ( Toga Depot mattei) (poste centrale ) ou ancienne usine à Gaz

-changement du parc de véhicules municipal ( électrique).

-refus des projets de port de la Carbonite et "Portu Novu" , agrandissement du port de commerce actuel : le béton n'est pas la solution !



TRANSPARENCE

- abaissement du salaire du maire

- suppression des poste de chauffeurs avec réaffectation vers d'autres services.

- "cunsulta virtuale" via internet avant et après les conseils municipaux.

-réorganisation et augmentation des postes dans le secteur de l'office HLM avec un meilleur contrôle des attributions ( prima i corsi )