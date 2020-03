Municipales 2020 : Échos de campagne du 9 mars 2020

Contrairement a la loi et au code électoral la municipalité de San Martino di Lota ne met pas a disposition des électeurs les registres prévus par la loi, soit le livret des procurations et le tableau rectificatif des inscrits et radiés et ce malgré 3 demandes.



Les candidats « un’altra scelta » demande au pouvoir publics de prendre toutes leurs dispositions pour assure un scrutin honnête et transparent.



La sincérité du scrutin se trouve déjà mise en cause