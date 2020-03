Municipales 2020 : Échos de campagne du 7 mars 2020

"Chers amis,

Vous êtes réunis

ce soir

pour soutenir la candidature d’Etienne Bastelica et de toutes celles et ceux qui se sont engagés avec lui.

Vous avez permis à la gauche Ajaccienne de retrouver son unité, d’affirmer clairement ses valeurs tout en ouvrant votre liste aux forces vives qui, avec nous, défendent notre modèle social, et un modèle de société durable et juste.

Entre 2001 et 2014 la gauche a transformé votre ville, changé le cadre de vie de ses habitants, construit et modernisé vos services publics - au premiers rangs desquels les écoles - lancé les grands chantiers structurants dont Ajaccio avait besoin.

La gauche c’est l’action. La gauche municipale c’est cette volonté de donner à chacune et chacun une place et la maîtrise de son destin. La gauche c’est depuis toujours l’espoir que changer est possible. La gauche c’est le combat contre la fatalité et la résignation.

C’est cet espoir que vous faites renaitre à Ajaccio.

Je soutiens votre liste car je suis convaincu qu’elle peut s’inscrire dans cette perspective de développement juste, durable et démocratique dont a besoin votre ville. Je souhaite votre victoire, celle d’une liste de rassemblement des femmes et des hommes de gauche et écologistes républicains, celle de socialistes, derrière Alain Combaret, de communistes, de républicains d’ECO!, de syndicalistes, de membres d’associations qui veulent redonner du souffle à leur ville !

Je laisse à Victor Hugo le mot de la fin. « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » alors luttez et vous vivrez ! Belle campagne et rendez-vous pour la victoire ! »

Olivier FAURE