Municipales 2020 : Échos de campagne du 29 février 2020

Ainsi, pour sortir du système archaïque du tout enfouissement, M. Marcangeli n’a trouvé rien de mieux que de propose une solution technique appelée à devenir rapidement illégale et obsolète…

Si le président de la CAPA avait mis en œuvre le plan de la CDC , comme il y a était légalement tenu, les volumes de déchets résiduels à traiter auraient déjà considérablement baissé :



-Ce ne sont donc pas 8.000 tonnes malodorantes que la CAPA aurait eu à gérer depuis novembre 2019, mais tout au plus 3.000 tonnes de résiduels sans déchets fermentescibles. Or, ce sont ces derniers qui sont responsables des nuisances olfactives, de la pollution des sols, et en l’espèce, de la prolifération des mouches à Aiacciu.



- Quant à la mise en balle et le stockage des déchets sur le site de Saint-Antoine, cette solution mal maîtrisée et mal mise en œuvre tourne littéralement au fiasco, la CAPA n’ayant même pas été capable d’assurer l’étanchéité des balles.



Les Ajacciennes et les Ajacciens assistent à un monumental ratage écologique et sanitaire sur fond de manœuvres politiciennes !



L’urgence commande :

-de reprendre totalement en charge la gestion du site en dénonçant la convention d'exploitation signée avec le Syvadec

-de procéder rapidement au transfert des balles sur un site plus approprié et sécurisé



« Aiacciu par tutti » s’engage, dès son élection à mettre en place le tri sélectif au porte à porte, et le détournement des bio déchets, seul système vertueux respectueux de l’environnement , qui évitera les crises à répétition que nous connaissons depuis des décennies.