Municipales 2020 : Échos de campagne du 24 février 2020

La majorité sortante inaugure in extremis le seul projet de sa mandature qu'elle peut revendiquer à 100%. Mais les festivités qui accompagnent cet événement ne peuvent pas masquer les remarques de bon sens dont les Bastiais(e)s nous font part.

L'esthétique de l'ouvrage, façon « blockhaus », défigure l'aspect architectural historique et patrimonial du site. Présenté comme une liaison entre la Citadelle et le Vieux-Port, l'ouvrage donne l'impression d'écraser la promenade du quai sud. L'ascenseur, enfermé dans un véritable sarcophage, vient alourdir l'image de place fortifiée, alors qu'il aurait dû offrir une vision panoramique du vieux-port et de l’archipel Toscan.

Lancés pompeusement le même jour, les chantiers du Mantinum et de l'Aldilonda ont été précipités sans souci des dérapages financiers qui marquent leur réalisation. Sous estimés, les coûts budgétaires connaissent une dérive inflationniste : +30% pour le Mantinum, le double pour l'Aldilonda. L'ensemble de ces travaux avoisinera les 15 millions d'euros, alors qu'ils étaient estimés à 8 millions d'euros.

Cette inauguration « électorale » nous instruit sur la vision opportuniste de l'aménagement de la ville par la majorité sortante. Faisant feu de tout bois pour en mettre plein la vue, elle ne peut cacher qu'à quelques dizaines de mètres le quartier du Puntettu est un chantier paralysé depuis six ans. A la vitesse où les travaux de L'Aldilonda et du Mantinum ont avancé, ceux du Puntettu seraient déjà achevés. Mais la priorité est à la « sbaccata » et non au travail de fond.

Enfin, les habitants de Lupino observent que 15 M€ sont investis dans un secteur qui a fait déjà l'objet de beaucoup d'attention tandis que les travaux de l'avenue de la Libération se sont résumés à un simple « lifting » là où on attendait une avenue admirable, « le boulevard Paoli » de Bastia- sud. Il est vrai que pour le maire sortant Lupino n'est qu'une aberration économique et ses habitants modestes une charge pour la collectivité.

Fate a scelta di u rispettu é di a sulidarità.

CUN NOI, U 15 DI MARZU FATE A SCELTA DI BASTIA !