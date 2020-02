Municipales 2020 : Échos de campagne du 22 février 2020

Le texteNombreux sont ceux qui s'en souviennent avec nostalgie : Il y avait autrefois des arbres de part et d'autre du cours.Ils ont disparu pour faire de la place aux véhicules automobiles, particulièrement les poids lourds qui étaient obligés de traverser la ville avant la création de la déviation. La raison de la disparition des arbres ayant elle même disparu avec la création de la déviation, le retour des arbres mérite d'être envisagé.Si vous souhaitez qu'une réflexion à ce sujet démarre au sein de la population et avec le conseil municipal, merci de signer cette pétition et de la diffuser autour de vous pour encourager cette initiative citoyenne.PS : si vous avez des photos de cette époque et des détails sur la disparition des arbres, merci de les partager.