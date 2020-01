Municipales 2020 : Échos de campagne du 21 janvier 2020

"Dans le contexte actuel de grand Mercato électoral et d’extrême confusion politique où chacun est censé trouver sa place à l’exception des électeurs citoyens, le mouvement INSEME A MANCA, ENSEMBLE À GAUCHE propose de mettre en débat sa charte éthique et démocratique, résultat de 5 années de réflexions et de débats.

Ce document et tous ses articles sera présenté lors d’une rencontre avec la presse le jeudi 23 janvier à 10h30 dans les locaux de « LOCU TEATRALE » à AJACCIO rue Hyacinthe Campiglia."