Municipales 2020 : Échos de campagne du 20 janvier 2020

La rénovation urbaine est un enjeu qui dépasse largement le cadre d'une élection municipale. Cependant, une campagne est également l'occasion de nous interroger sur des sujets d'avenir.

Les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal lauréats du prix Mies van der Rohe (prix d’architecture contemporaine bisannuel décerné par l’Union européenne), nous permettent justement de changer notre regard sur la ville et l'architecture et de comprendre que la rénovation peut être un véritable projet social et urbain.

Bernard Blanc, ancien directeur d'Aquitanis, nous racontera comment l'OPH de Bordeaux a su donner un second souffle à un parc vieillissant de logements voué à la destruction

A l'occasion de ce débat, il sera projeté le film "imaginaires de transformation" de Karine Dana.

Ces trois personnalités vont participer à ce débat de haut niveau en y apportant leur expérience, leur talent et leur expertise.

Ce soir à 18h30 à la salle polyvalente de Lupino.