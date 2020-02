Municipales 2020 : Échos de campagne du 20 février 2020

Michel Frassati et ses colistiers vous invitent à un moment festif et

citoyen aux HLM Pierre Pasquini, le dimanche 23 février, à partir de 11 heures

Vous pourrez échanger avec les membres de la liste et vous serez

ensuite conviés à une Mirenda Paisana

Vinite numarosi à sparte stu mumentu d'amicizia incù noi