Municipales 2020 : Échos de campagne du 18 février 2020

Michel FRASSATI et ses colistiers de la liste « Riacquistu Lisulanu », candidats aux prochaines Municipales, condamnent avec vigueur la tentative d’attentat qui a touché, sur la commune de Munticellu, un bien appartenant à un enfant de notre cité.

Ils l’assurent lui et ses proches de leur total soutien et déplorent ce type de dérives, révélatrices des graves et récurrents dysfonctionnements qui touchent la société insulaire. Le sursaut citoyen, récemment initié, doit plus que jamais s’amplifier.