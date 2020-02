Municipales 2020 : Échos de campagne du 16 février 2020

Notre engagement, pour ces élections municipales, est dans la continuité des élections européennes de 2019 où Europe Écologie les Verts a ouvert sa liste aux mouvements Écolos, au monde associatif, et à Région et Peuples solidaires. Après une campagne active et chaleureuse nos amis Michèle Rivasi et François Alfonsi ont été élus députés européens avec 10 autres colistiers et maintenant 11 depuis le Brexit.Dans la foulée, cet été, Femu par la voix de Gilles Siméoni a appelé pour ces élections municipales à un large rassemblement au delà des partis nationalistes. Par notre présence sur les listes d’Aiacciu pà Tutti et Bastia pùi Forte Inseme nous avons répondu à cet appel Anne Galeani et Krimau El Majjouti nous représentent à Aiacciu et Leslie Pellegri et André Brunini à Bastia.Avec la liste Aiacciu pà Tutti nous faisons le constat que nous devons absolument adapter la ville d’Aiacciu aux bouleversements climatiques. Or actuellement on est très loin de l’objectif. L’urbanisme de notre ville est délirant, on a décapite des collines, déboisé à outrance, imperméabilisé les sols. Béton et Goudron ont rendu notre ville inadaptée aux changements climatiques. On en a eu la démonstration au cours de notre campagne, le 21 décembre, lorsque les torrents d’eaux boueuses ont déferlé avenue Noël Franchini, conséquence des fortes pluies et du décapage des collines du Stilettu et de la Rocade.Nous avons les garanties qu’une fois élu Maire, Jean André Miniconi mettra en adéquation urbanisme et changement climatique ce qui constituera un progrès pour la sécurité des personnes et des biens.