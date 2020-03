Municipales 2020 : Échos de campagne du 1 mars 2020

A l’approche des élections municipales, Qualitair Corse souhaite donner aux candidats des éléments de compréhension sur la problématique de la qualité de l’air afin qu’ils puissent l’intégrer dans leurs programmes et leurs futures actions.

L’observatoire régional de la qualité de l’air diffuse ce vendredi une plaquette d’information à destination des candidats aux élections municipales et intercommunales. Cette action de communication s’inscrit dans le cadre de la mission d’accompagnement des collectivités locales que s’est fixée l’association. La plaquette d’information en question a été réalisée en collaboration avec la fédération Atmo France dont Qualitair Corse fait partie. Elle a non seulement pour objectif de clarifier les enjeux liés à la qualité de l’air et d’apporter des pistes de réflexion et des leviers d’action au plus grand nombre de candidats.



La qualité de l’air : un enjeu transversal des politiques publiques

Les collectivités ont les compétences administratives pour :

• suivre les mesures préfectorales et relayer les recommandations sanitaires lors des pics de pollution

• limiter l’exposition de tous à la pollution de tous les jours, et ce, en repensant de manière transversale les différentes politiques publiques menées et susceptibles d’avoir un impact sur l’air (logement, action sociale, urbanisme, environnement, aménagement du

territoire, développement économique, culture, sport, tourisme, transports, etc.)



La qualité de l’air est dépendante de l’ensemble des activités qui s’exercent sur un territoire : industrie, transports, agriculture, énergie, urbanisme. Les territoires doivent alors les appréhender dans leur ensemble grâce à une approche multidisciplinaire qui passe par la prise en compte de l’ensemble des variables économiques, sociales, démographiques et spatiales et leur articulation entre-elles. C’est tout l’enjeu des nombreux plans et programmes à disposition des collectivités dans lesquels la qualité de l’air a toute sa place.



Place à l’action !

Les candidats auront l’opportunité, s’ils sont élus, d’améliorer durablement la qualité de l’air en mettant en place des actions concrètes sur la mobilité, l’aménagement, le chauffage, l’air intérieur, les transports ou encore le traitement des déchets verts dont le brûlage porte atteinte à la santé publique et à notre patrimoine naturel exceptionnel.

