Municipales 2020 - Calacuccia : une liste face à la municipalité en place

"Je déclare ma candidature à l’élection municipale de Calacuccia de mars 2020 Après de multiples concertations, un certain nombre de personnes venant de différents horizons politiques ont souhaité rejoindre ma démarche.

Celle-ci est motivée par la prise de conscience des difficultés que rencontrent « i nostri paisani » et notre commune dans de nombreux domaines et de l’obligation de construire un projet de développement en rupture avec la gestion actuelle et les clivages partisans.

Notre volonté est de travailler ensemble à l’avenir de notre village dans le respect primordial de la démocratie et de l’intérêt général, afin d’envisager un futur meilleur pour Calacuccia.

Une réunion publique sera organisée prochainement pour présenter la liste, les projets et recueillir les aspirations de tous .La date sera communiquée ultérieurement."