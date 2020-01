Municipales 2020 : Barthélemy Colombani candidat à Costa

- Je suis chercheur universitaire au sein de la direction du patrimoine de la CdC et délégué régional adjoint de la délégation corse de la Fondation du Patrimoine et j'ai été élu en 2008 aux côtés de Pierre-Marie Mancini à Costa comme adjoint au maire jusqu'en 2016.

- Présentez votre liste ?

- Aujourd'hui, nous formons une liste de jeunes motivés et plein de projets pour cette commune qui est, certes petite, mais pleine de défis pour les années à venir. Elle est composée de Barthélemy Colombani, Carole Volpei, Lucien Mancini, Alexandra Pierantoni, Steve Mattei, Marie Ange Agostini, Bastien Fabrizy.

- Pourquoi avez-vous décidé d’être candidat?

- J’ai décidé d’être candidat parce que j’ai tout simplement envie de m’investir pour la communauté, pour Costa, parce que je sais qu’il y a des choses à faire.

Je suis fier d’être à la tête de cette belle dynamique pour notre commune et le fait que l’ensemble de mes colistiers soit des amis d’enfance qui ont grandis avec l’amour de notre village et de ses habitants me conforte dans ma volonté de servir la commune.

- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?

- Je me présente sans aucune étiquette

- Quel bilan ou critiques tirez-vous de l’action du maire sortant ?

- Nous ne nous portons pas du tout en opposition avec ce qui a été fait ces dernières années car c’est vraiment une mandature qui a été dynamique. Et qui a engagé beaucoup d’investissements sur la commune. Alors nous allons premièrement continuer ce qui a été entrepris et qui n'a pas été terminé et nous allons apporter notre touche nouvelle avec notre vision des choses pour l’avenir mais nous ne sommes pas du tout en opposition avec ce qui s’est fait auparavant. Il n’y a aucune critique et bien au contraire.

J'aimerais d'ailleurs rendre hommage chaleureux et particulier à Pierre-Marie Mancini qui a donné presque 40 ans de sa vie pour la commune de Costa. Ce sera difficile de passer derrière un homme de cette qualité.



- Quels sont vos projet et vos priorités pour cette nouvelle mandature ?

- Ceux qui me connaissent, connaissent mon appétence pour le patrimoine. Le patrimoine sera donc le fer de lance de ma mandature.

Les enjeux sont multiples. Nous devons terminer les projets qui ont étés entrepris par la mandature précédente et qui sont, me semble t’il, intéressants à mettre en œuvre. Mais également apporter notre nouvelle vision des orientations que nous voulons donner à notre commune.

De nombreux défis qu’il faut également relever, comme les économies d’énergie, le travail sur les énergies renouvelables, redonner une impulsion au social et à la convivialité. Autant d’enjeux qui sont une multitude de petite actions mais qui sont importantes pour notre communauté.

Nous devons également avoir une réflexion sur le foncier, pour éviter que notre commune ne soit attaquée de toutes parts par la spéculation... ce qui commence malheureusement à arriver.

Nous comptons énormément sur l’association du village présidée par Jean François Agostini qui nous le souhaitons, travaillera avec nous pour mettre en place des projets afin de redonner une vision plus dynamique de notre commune, notamment par la remise en place de la Foire des Métiers de l’Art du Feu et des Artisans qui était à mon sens un événement majeur pour la commune de Costa.