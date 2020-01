Municipales 2020 : Anne-Laure Santucci se presente à la mairie de Luri

Victoria Leonardi le Mardi 7 Janvier 2020 à 22:09

La conseillère territoriale Anne-Laure Santucci a annoncé sa candidature à la mairie de Luri. Cette enseignante, vice-présidente du Parc marin Cap Corse Agriate et du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, conduira la liste "Inseme Pè Luri".



"C'est avec une réelle determination - lit-on sur la page Facebook de la liste - que nous présentons notre démarche : celle de travailler pour le développement de la commune, pour le développement de la commune et pour toujours avec la démocratie comme méthode.

