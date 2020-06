Municipales 2020 : Ange Fraticelli réélu à Aleria

Mais lors de ce second tour avec une participation de 88% soit 1 434 votants (10% de plus qu'au premier tour) le maire sortant a remporté la victoire avec 50,45%, un peu plus d'un point de plus que son adversaire Dominique Venturini qui a obtenu 49,54% des suffrages.

Le premier tour avait placé Dominique Venturini - Aleria 2020, changer pour avancer - en première position avec 45,66 % des voix, 16 de plus que le maire sortant Ange-Joseph Fraticelli. Ce dernier, en place depuis 1995, avec sa liste Aleria pour tous, avait obtenu 44,37 % des voix. En outsider, Pierre Jean Luccioni, tête de liste d'"Aleria Capitale", n'avait récolté que 9,95 % des suffrages.