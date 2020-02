Municipales 2020. A Ghisunaccia "tutti per" Francis Giudici

- Pourquoi avez-vous décidé de renouveler votre mandat?

- J’ai décidé de solliciter de nouveau le suffrage des Ghisonacciais afin de poursuivre le développement de notre ville qui est incontestable.



- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?

- Comme pour les précédentes mandatures c’est une liste d’union sans étiquette politique avec des personnes d’horizons différents qui ont en commun l’amour de leur ville et l’envie de ses servir ses habitants au quotidien.

Des personne pour qui le développement de Ghisonaccia est supérieur aux intérêts partisans.



- Gardez-vous la même équipe ?

Notre liste est renouvelée à 40%. Elle concrétise une union, celle de la majorité sortante avec une partie de la majorité territoriale dont un conseiller exécutif.



- Quel satisfaction retirez-vous de votre dernière mandature ?

- Nous avons investi 32 millions d euros sur les 2 dernières mandatures sans augmentation des impôts.



- Quelles ont été vos réalisations les plus marquantes et les réponses aux critiques.

Ghisonaccia est devenue une ville dynamique qui attire services et entreprises. Nous sommes donc fiers d’avoir structuré un pôle de santé avec les consultations avancées de l’hôpital de Bastia et d’avoir installé les services de formation professionnelle et pôle emploi dans le même bâtiment en plein centre de Ghisonaccia.

En matière de logements nous sommes fiers d'avoir rendu possible l’accession à la propriété à de nombreux ménages, pour nous c 'est une réussite.

J'espère, aussi, que notre choix de politique linguistique audacieuse par l’apprentissage en immersion, portera rapidement ses fruits.



- Vos projets pour cette nouvelle mandature ?

- Ils sont nombreux. Nous allons porter tous nos efforts afin de concrétiser des projets structurants qui nous tiennent à cœur comme une crèche de 55 berceaux, une nouvelle école maternelle, une salle de spectacle, un complexe sportif de plein air, une médiathèque, un nouveau centre administratif abritant une nouvelle mairie, un plan de rénovation du centre ville ancien pour les logements et le commerce, un quartier nouveau ainsi que de nouveaux lotissements communaux.



- Parmi tous ces projets quelle est votre priorité ?

- Créer un nouveau quartier et rénover le centre ville en combinant tous les leviers financiers, juridiques et fiscaux. En clair, mener une politique de rénovation ambitieuse.



- L’axe fort de de votre programme ?

- Bien vivre a Ghisonaccia-Campà bé in Ghisunaccia.



- Quelle est la principale problématique de votre ville ?

- Maîtriser le développement urbain en gardant un cœur de vie agréable ,vivant et commerçant. Ghisunaccia est une ville attractive mais il ne faut pas que cette progression de la population se fasse au détriment de notre identité, des liens sociaux forts qui unissent ses habitants et dans des quartiers dortoirs !





Le PLU ?

- Nous avons l’ambition de réviser notre pan local d'urbanisme (PLU). Il se doit d’être équilibré entre logements, préservation des espaces naturels, développement économique et agricole.

La commune doit s’inscrire fortement dans une politique de développement durable.

Notre priorité est de densifier le cœur de ville de Ghisonaccia et de renforcer l’identité des lieux de vie que sont Ghisonaccia- Gare et Saint-Antoine.



- Quel score escomptez-vous obtenir au 1er tour ?

- A l’heure d’aujourd’hui seule notre liste est déclarée.

La dynamique d’union, la mobilisation en cours, notre bilan et notre volonté de servir Ghisunaccia au-delà des partis me font penser que les Ghisonacciais nous renouvellerons leur confiance une nouvelle fois.

Il ne faut jamais insulter l’avenir et répondre à la place du peuple souverain. Mais fort de notre bilan et de notre union, nous sommes très confiants. En effet les Ghisonacciais savent que nous ne leurs avons pas mentis car nous avons réalisé 95 % de notre programme de campagne.