Municipales 2020 : A Bastia Jean Zuccarelli tête de liste de « Choisir Bastia – A Scelta di Bastia » entre en campagne

« Nous augmenterons les ressources du Centre Communal d’Action sociale, agirons pour la mise en place d’un minimum social garanti, d’une tarification sociale de l’eau et relancerons la construction de logements sociaux. Des terrains ont d’ores et déjà été recensés. Nous serons là pour répondre aux plus démunis, pour lutter contre la précarité et l’exclusion."



Autre priorité de la liste « Choisir Bastia – A Scelta di Bastia » : le port de la Carbonite !

« A nouveau remis en cause, nous continuerons de défendre le projet du nouveau port de la Carbonite dans les prochains mois qui seront décisifs puis nous travaillerons avec la CdC en concertation avec tous les Bastiais. Ce qui concerne Bastia doit se décider à Bastia » explique J.Zuccarelli.



3ème priorité pour l’équipe de J.Zuccarelli : les transports et le stationnement.

«Notre politique sera d’adapter avec les usagers et commerçants la politique de stationnement et sa tarification pour les parkings et en surface : élargissement du résident à tous les Bastiais, prise en compte des commerçants et salariés, offres pour les visiteurs sur certains créneaux, etc… Il faut redynamiser le centre ville, accélérer la mise à niveau des transports publics, élargir et étendre la gratuité des transports publics ».



La liste de Jean Zuccarelli sera publiée tés prochainement. Outre Toussainte Devoti, y figureront en bonne place Jean-François Paoli, Josepha Olivesi, Pascal Rossi ou encore Hélène Salge et Marc Smith. Le directeur de campagne étant Olivier Simoni.