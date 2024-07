Multiples opérations de secours sur la montagne corse

Ainsi pour cette seule journée de lundi et en ne prenant en compte que le nombre de sorties effectuées par les pompiers montagnards de Haute-Corse on arrive à la demi-douzaine d'interventions essentiellement sur le GR 20 et le territoire de la commune de Chisa.

Des interventions effectuées avec Dragon 2, l'hélicoptère de la Sécurité civile de Haute-Corse et le Choucas de la gendarmerie nationale d'Ajaccio.



À ce rythme alors que nous ne sommes qu'à la mi-juillet, il est bien évident que le matériel et les hommes vont être encore beaucoup sollicités, dès lors il n'est peut être inutile de rappeler à tous ceux qui s'aventurent sur nos sommets, qu'il convient d'affronter la montagne corse dans les meilleures dispositions physiques, et équipé de tout le matériel adéquat.



La montagne, oui ça se gagne, mais seulement si l'on s'est auparavant préparé à affronter les mille et une difficultés qui peuvent surgir à tout momentt.