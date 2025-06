Bunifazziu : une belle après-midi à Musella

Pour ce premier week-end du mois de juin, le sport était à l'honneur ce samedi à Bunifazziu sur le site de Musella avec, dans un premier temps, l'inauguration des installations : la toute nouvelle pelouse du stade Antoine Tassistro, le boulodrome, ainsi que le parcours santé. Une entame d'après-midi qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Charles Orsucci, de Gilles Giovannangeli, conseiller exécutif et président de l'ADEC, et du sous-préfet de Sartène Anthony Barraco, des membres du conseil municipal et des responsables des différents services de la commune.





L'occasion pour le maire de Bunifazziu de rappeler combien ce site de Musella avait vécu, lors de ces dernières années, des changements en profondeur qui lui permettent aujourd'hui d'être un pôle sportif de premier plan dans l'extrême sud. Le maire de Bunifazziu qui en a profité pour rappeler combien le sport, à la fois dans sa dimension de performance, mais plus généralement au service du bien-être, était un enjeu majeur.





Cette cérémonie a précédé la rencontre entre la première Squadra Corsa U15/U16 et la Sardaigne U17. Un coup d'envoi qui a été donné par Charles Orlanducci, Paul Marchioni et Jean-Charles Orsucci dans un jeu à trois digne du très haut niveau. Pour rappel, la Squadra Corsa s'est imposée aux tirs au but 4 à 2, mettant un terme à l'issue de la remise des trophées à une belle après-midi sportive à l'extrême pointe de la Corse.

Retour en image sur ce moment de partage entre les représentants des deux îles jumelles.