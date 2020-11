Movember du RC Nebbiu : "mettez vous en scène de la même façon qu’une célébrité moustachue !"

C’est dans le Nebbiu, qu’une initiative décalée est née en ce mois de Novembre chez les rugbymen du Rugby Club du Nebbiu : un jeu concours de sosies moustachus.Ils sont connus pour leur humour et leurs actions de solidarité qui forgent l’ADN de leur club. Créé en 2016, ce club de bons copains, pratique un rugby sans contact, le rugby à "toucher".

“L’idée est simple, nous raconte Antoine Pellegrino le directeur artistique du club, il faut se prendre en photo en se mettant en scène de la même façon qu’une célébrité moustachue ! Jusqu’à présent on compte au club quelques sosies de Freddie Mercury, un Tom Selleck, des Jean Dujardin et même un Ned Flanders, le célèbre voisin des Simpsons.”

Ce jeu concours est également un moyen de continuer à entretenir le lien dans ces moments particuliers. “Nous invitons tous nos membres à se laisser pousser la moustache. Mais pas que, nous avons invité les autres clubs de Corse à participer à ce jeu concours”, nous informe Dimitri Galano. Le secrétaire général du club, insiste sur ces valeurs de solidarité et de cohésion qui sont : “les valeurs de notre sport et qui sont encore plus nécessaires en ce moment”.

Il paraît que même les Ponettes, le club de rugby féminin de l’île, se sont prises au jeu ! Les règles sont simples, un sosie moustachu, une moustache, un peu de créativité et un appareil photo.Les photos sont à envoyer avant le 25 Novembre au RC Nebbiu.Plus d'infos sur la page Facebook du club.Une belle initiative, pour un peu d’humour et de réconfort !Facebook : https://www.facebook.com/olettaseven Instagram : https://www.instagram.com/nebbiurugby/ Site web : https://rcnebbiu.ffr.fr/