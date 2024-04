Mouvement social à la Poste de Corse : discussions en cours entre les syndicats et la direction

Un mouvement de grève a conduit à la fermeture de plusieurs bureaux de la Poste dans toute l'île. À l'appel d'une intersyndicale CGT-STC-FO-CFDT, plus de 80% des chargés de clientèle et leurs remplaçants étaient en grève et réunis ce mardi matin devant la Direction régionale de la Poste à Ajaccio.



L'objet de leur mécontentement ? Des nouvelles notes nationales qui avaient pour effet de supprimer le régime indemnitaire des chargés de clientèles remplaçant, dans le cadre de leur mobilité au sein des différents bureaux où ils peuvent être affectés, mais aussi la possibilité pour les chargés de clientèles, d'être contraint à être déplacés comme l'explique Rudy Albertini, porte-parole de l'intersyndicale : "Ce mouvement concerne les chargés de clientèle, qui ont vu surgir des notes nationales remettant en cause certains acquis, au niveau indemnitaire pour les remplaçants et une détérioration des conditions de travail pour cles chargés de clientèle, en rendant obligatoires certains déplacements dans un rayon de 20 km. Concrètement, nous souhaitons travailler sur un accord local pour maintenir dans le contexte spécifique à la Corse, le régime d'indemnités pour les chargés de clientèle remplaçants. On souhaite également graver dans le marbre dont les chargés de clientèle ne soient pas contraints d'être détachés dans des bureaux de poste d'autres secteurs, mais que cela se fasse sur la base du volontariat. Pour nous, il y a une volonté de dégraisser les effectifs et d'engendrer, à l'avenir des fermetures de bureaux".



Reçus dans l'après-midi par la Direction régionale, les syndicats étaient plutôt satisfaits des premières discussions et reprendront normalement le travail dès ce mercredi matin. Dans l'attente d'un accord formalisé et écrit pour leurs demandes spécifiques à l'insularité concernant la mobilité et le régime indemnitaire des chargés de clientèle, un préavis de grève a toutefois été déposé pour la journée de vendredi.