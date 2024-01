Mouv'Enfants en Corse : Un plan d'action pour mieux prendre en charge les victimes de violences intrafamiliales

Faire entendre la voix des victimes n'est jamais chose aisée. Le besoin de témoigner, pour soi et pour les autres, celui d'obtenir justice et réparation afin de pouvoir se reconstruire et continuer à vivre, la volonté de dépasser les traumatismes se heurte souvent à la peur. Peur de se livrer, de toucher à l'intime; peur de ne pas être cru... La violence, les violences dont chacun peut être victime un jour sont encore plus difficilement dicibles, quand elles se déroulent dans le huis clos du foyer familial.



C'est dire combien l'initiative des caravanes Mouv'Enfants d'Arnaud Gallais (ancienne victime et membre de la CIIVISE), qui se sont tenues à travers la Corse (Bastia, Corte, Porto-Vecchio et Ajaccio), du 15 au 18 janvier, afin de sensibiliser la société et promouvoir les réponses les plus adaptées face aux violences sexuelles, intrafamiliales et la pédocriminalité, est bienvenue et nécessaire. Car même si les temps changent, en atteste la prise en charge de plus en plus efficace et professionnelle des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales par la justice, la France affiche un retard encore préoccupant sur ces questions.



221 participants de Bastia à Porto-Vecchio

"Culturellement, la France n'est pas un pays très en pointe sur ces problématiques. Pas plus tard que la semaine dernière, l'ONU a d'ailleurs reproché à Paris son manque d'engagement contre les violences sexuelles et pédocriminelles", souligne Paule Maerten, coordinatrice de l'association corse C3S, l'un des principaux maîtres d'œuvre et partenaires de ces journées, composées à la fois de séances plénières et d'ateliers animés sur les thématiques de "Protéger, prévenir, réparer". D'où sa grande satisfaction de voir l'engagement des partenaires qui ont œuvré à la réussite de ces caravanes à travers la Corse, y compris dans des petites villes, comme Corte ou Porto-Vecchio. "Au total nous avons eu 221 participants dont 167 ont pris part aux ateliers 'protéger, prévenir, réparer'", se félicite ainsi la jeune femme.



85 recommandations et préconisations ont ainsi été établies par les professionnels de la santé, de la justice, du secteur médico-social et de la petite enfance réunis dans chacune des villes aux côtés de victimes qui ont eu le courage de venir confier leur témoignage. "Parmi ces préconisations, certaines s'adressent directement aux victimes porteuses de handicaps", note encore Paule Maerten. Ces 85 recommandations seront ensuite étudiées par la cellule scientifique de C3S afin d'élaborer un plan d'action visant à l'amélioration du parcours judiciaire et sanitaire des personnes victimes. "Une fois que la cellule scientifique aura travaillé sur cette partie, nous inviterons les instances compétentes c'est-à-dire les instances politiques et institutionnelles, notamment la Collectivité, l'ARS, l'Université, la Préfecture à nous rencontrer afin de leur présenter notre plan d'action pour l'amélioration du parcours sanitaire et judiciaire des victimes avant de rendre publiques ces 85 recommandations", détaille la coordinatrice de l'association.



Une caution scientifique internationale

L'idée étant de ne pas rompre la dynamique impulsée par ces initiatives, la publication de toutes les propositions devrait intervenir dès le mois de mars. "Nous aurons une concertation avec les spécialistes de la cellule scientifique le 5 février. L'idée est d'aller vite, car cela fait maintenant plus de 10 ans que l'on en parle, et nous, nous avons décidé de passer aux propositions. Nous travaillons, de plus, avec la caution scientifique d'une des pontes internationales sur ces questions, la Professeure Mireille Cyr de l'Université de Montréal, cela légitime d'autant plus ce qui est remonté du terrain de la part des professionnels comme des victimes sur nos territoires", conclut Paule Maerten qui salue l'engagement des partenaires judiciaires en Haute-Corse comme en Corse-du-Sud, les autorités de l'île ayant fait des violences intrafamiliales l'une des priorités de leur action.



Pour rappel : Le 20 novembre 2024, Arnaud GALLAIS présentera son LIVRE BLANC au Conseil Économique social et environnemental (CESE), à Paris. Une date où la Corse sera représentée.