Motocross : Le trophée de Corte de dimanche annulé

Après l'immense succès de l'épreuve le 12 novembre dernier en clôture de la saison de motocross, le Moto Club cortenais devait également ouvrir cette nouvelle saison ce dimanche 3 mars sur sa piste de Ghjuncaghju. Malheureusement l'épreuve a été purement et simplement annulée en raison des très mauvaises conditions climatiques annoncées par les diverses applications météo. C'est Thierry Galeazzi, le président du MCC, qui a été contraint de prendre cette terrible décision ce mardi matin.

"Avec les bénévoles et les membres du bureau, nous consultions les diverses applications dédiées à, la météo depuis dimanche et malheureusement toutes les prévisions sont identiques. La pluie est annoncée au moins pour toute al semaine avec parfois même des cumuls importants. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne sommes donc pas en mesure de proposer cette course aux licenciés insulaires qui s'étaient déjà inscrits nombreux", a indiqué Thierry Galeazzi.





Certes, les motards auraient pu se régaler dans la boue et assurer tout de même le spectacle, mais dans ces conditions les plus jeunes licenciés auraient forcément décliné ce rendez-vous et cette ouverture de la saison de motocross, "et la fête n'aurait donc pas été totale sans une grande partie des passionnés de la discipline", insiste le président du MCC, "le risque de chutes et de blessures étant bien trop important. La prudence nous recommande donc d'annuler l'épreuve".

Déjà, une soixantaine de motards s'étaient inscrits pour ce premier challenge de la saison, "nous procédons donc au remboursement des inscriptions dès ce mardi", a encore précisé Thierry Galeazzi.

Effectivement depuis la fin de la semaine dernière la Corse est placée sous une perturbation bien active avec des précipitations parfois importantes, comme cela est le cas depuis ce mardi matin. Et les prévisions météo ne vont pas en s'améliorant, bien au contraire.





Cela veut dire que le terrain sera gorgé d'eau avec plusieurs centimètres de boue. Des conditions bien désagréables pour les pilotes, et pour l'ensemble des bénévoles, "qui n'auraient pas pris de plaisir en assistant à cette épreuve. Nous ne pouvions pas demander aux commissaires, aux responsables de pistes et à tous les bénévoles qui assurent le bon déroulement de l'épreuve de passer la journée dans la boue et sous les averses de pluie", a conclu Thierry Galeazzi.





En revanche, les pilotes ont d'ores et déjà rendez-vous le 31 mars prochain à Linguizzetta pour une épreuve organisée par le Moto Club di u Levente. Les prochaines épreuves se dérouleront le 14 avril à Ajaccio (RMCC), puis à Pila Canale pour la course de côte du JMP Racing le 2 juin et à Bocognano le 7 juillet. Place ensuite à l'endurance à Propriano le 22 septembre et à l'enduro les 19 et 20 octobre à Bocognano-Tavera. Et enfin, la clôture de la saison se fera encore une fois à Ghjuncaghju le 10 novembre pour le traditionnel Trophée motocross du MCC.