Motocross : 11e Trophée du Moto Club Cortenais dimanche

Une buvette et une restauration rapide seront proposées au public, attendu encore très nombreuses. Un public qui ne manquera pas une miette de cette compétition puisque la zone surélevée qui lui est réservée est conçue de manière à voir 100% de l’épreuve, et en toute sécurité.

Les pilotes auront à effectuer 12min de course plus un tour, pour les plus petits, et 15min plus un tour, pour les plus grands. La remise des prix devrait avoir lieu à 16 heures. Notons enfin que le Studio Photos Grazi Ritratti sera présent dimanche pour immortaliser l’épreuve.