Moto contre camion à San Martino-di-Lota : un blessé grave

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 7 Août 2019 à 10:24

Ce mercredi matin à 9h30, un accident entre une moto et un camion s'est produit sur la commune de San Martino-di-Lota. Pompiers de Bastia, médecin du Samu et gendarmes étaient sur place. Souffrant de plusieurs fractures ouvertes et de contusions diverses, le pilote de la moto a été pris en charge et médicalisé avant d'être évacué par l'ambulance des pompiers vers le service des urgences du Centre Hospitalier de Bastia

