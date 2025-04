Mort du pape François : le souverain pontife a succombé à un AVC

Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à 7h35 du matin, à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ayant provoqué un coma et une défaillance cardiocirculatoire irréversible, comme l’indique son certificat de décès. Ce document officiel a été signé par le professeur Andrea Arcangeli, directeur du département de la santé et de l’hygiène du Vatican, et relayé par l'Agence France Presse.



Dans un communiqué publié par le Saint-Siège, le cardinal camerlingue Kevin Farrell a pris la parole pour annoncer officiellement la disparition du souverain pontife : « Chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François. Ce matin à 7h35, l’évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. »



Le décès du pape François intervient alors qu’il était en convalescence après une longue hospitalisation. Admis le 14 février à l’hôpital Gemelli de Rome, Jorge Mario Bergoglio avait passé trente-huit jours en soins pour lutter contre une double pneumonie bilatérale. Il s'agissait de sa quatrième et plus longue hospitalisation depuis le début de son pontificat en 2013. Le certificat de décès précise également l’état de santé particulièrement fragile du pape. En plus de la pneumonie, François souffrait de multiples bronchectasies — des dilatations anormales des bronches —, d'hypertension artérielle et de diabète de type II.