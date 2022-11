Mort d'Yvan Colonna : la commission d'enquête parlementaire bientôt active

Naël Makhzoum le Vendredi 4 Novembre 2022 à 13:36

Demandée pendant l'été par les trois députés nationalistes corses, Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani, et six de leurs collègues du groupe LIOT, la commission d'enquête parlementaire qui "devrait faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire qui ont conduit à l’assassinat d'Yvan Colonna", sera bientôt "opérationnelle" et Jean-Félix Acquaviva pourrait en prendre la présidence.