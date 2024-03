Moriani-Plage : l'auteur présumé du coup de feu mortel écroué

"Cet homme, pas spécialement connu des autorités, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire", a précisé Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastia, sans livrer plus de détails.

Il s'agit d'un étranger trentenaire en situation irrégulière qui n'est a priori pas connu pour des infractions, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Lundi matin, les services de secours étaient intervenus à Moriani-Plage à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bastia "à la demande d'une personne qui avait constaté que son voisin était blessé à l'entrée de son logement", avait indiqué le procureur.

Les secours avaient pris en charge cette personne avec une "plaie à la gorge susceptible de correspondre à l'emploi d'une arme à feu", mais, en dépit des soins prodigués, cet homme de 38 ans était décédé, avait ajouté le procureur.

Une enquête pour homicide volontaire avait été confiée à la brigade de gendarmerie de Ghisonaccia et à la section de recherche de la gendarmerie de Haute-Corse pour établir les circonstances de ces faits.