Moretti (SC Bastia) : "Le club et les supporters méritent cette place en ligue 2"

Michè Moretti, entraineur SCB

«Si mathématiquement rien n’est fait, on a fait un grand pas vers le maintien. Il y a aussi la satisfaction d’avoir répondu présents au bon moment. Sur l’ensemble du match on mérite la victoire. On a montré qu’on est capables de tenir les résultats et de poursuivre notre série positive.

On n'a pas assez mis de rythme en première période. En seconde, on y est allé plus franchement. On avait mis en place l'équipe la plus performante du moment et les rentrées des remplaçants nous ont fait du bien. On va jouer maintenant avec moins de pression et on va peut-être produire autre chose. On gagne les matchs sur les valeurs c'est important. Le club, les supporters, méritent cette place en ligue 2 ».







Stéphane Le Mignan, entraineur de Concarneau

« Il reste encore des matchs mais ça se complique. On a commis beaucoup de maladresses. On a eu quelques bonnes séquences mais pas assez. On n’a pas répondu présent comme on aurait du. On prend un but sur une perte de ballon. Il y a encore espoir d’aller chercher le maintien. On pensait un moment les maitriser d’autant que le public s’agaçait du jeu des bastiais. Regrets car il y avait la place pour aller plus loin. On a mis beaucoup d’énergie mais on n’a pas réussi à revenir au score».