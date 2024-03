Moretti-Laslandes (SC Bastia): "On ne va pas baisser les bras"

Michè Moretti, co-entraîneur SCB

«Il y a une frustration, car on entame très bien le match. On a des regrets, car le contenu est cohérent. On a des occasions. Ce qui est regrettable c’est ce second but pris dans ces circonstances. Avec deux buts de retard, on s’est découvert face à une équipe qui a du vice. La frustration est sur cette bonne entame. La manière est frustrante plus que le résultat. On est aussi frustré que le public. D’ici la fin de saison, on saura les rendre fiers. On est condamné à batailler jusqu’au bout. Vous pouvez compter sur nous pour faire passer ce message.»



Lilian Laslandes, co-entraîneur du SCB

«Il y a des faits de jeu qui font basculer le match. C’est le cas de ce 2 e but. On a des regrets sur le début du match. On ne va pas baisser les bras. ça ne va pas être facile de repartir après cette défaite, mais on ne va rien lâcher.».



Olivier Dall'Oglio, entraîneur de St Etienne

«En première mi-temps, le tournant du match c’est ce penalty. Si on avait été mené 1 – 0, Bastia aurait fait le plein de confiance. On a fait une mauvaise entame de match, Bastia était dominateur. On n’a pas su utiliser le ballon. Le fait de mener nous a aidés à une meilleure seconde période, on a fait preuve de solidité, on a mis notre football en place. Pour la suite on doit rester concentré sur nous même. On doit mieux gérer les entames de match. C’est un problème qu’on doit régler. Il faut que cela nous serve de leçon. Je retiens aussi une belle solidarité ce soir.»