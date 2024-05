Monument préféré des Français 2024 : découvrez les 2 sites sélectionnés en Corse

La sélection pour le concours du Monument préféré des Français a été dévoilée ce mardi 14 mai. On connaît désormais les deux sites sélectionnés en Corse. Il s’agit du parc de Saleccia à Monticellu et la Maison Bonaparte à Ajaccio.Le parc de Saleccia, situé entre L'Île-Rousse et l'Agriate, est un véritable joyau botanique étalé sur sept hectares de paysages enchanteurs. En suivant les sentiers du parcours botanique, les visiteurs découvrent l'Espace Méditerranée, le Jardin des Quatre Couleurs, la Vallée des Lauriers-Roses, les Bassins, et une magnifique Oliveraie. Ouvert au public depuis 2005 et distingué comme Jardin remarquable en 2014, cet endroit offre tout au long de l'année une palette d'animations et d'événements tels que des concerts, des expositions, des stages, et des ateliers pour les petits et les grands.De son côté, la Maison Bonaparte, nichée au cœur de la vieille ville d'Ajaccio, est un monument historique emblématique. C'est là que naquit Napoléon Bonaparte le 15 août 1769, et où il vécut une partie de son enfance avant son départ pour le collège d’Autun à l’âge de neuf ans. Témoin de l'histoire de la famille impériale, cette demeure aux façades ocre a accueilli de nombreuses personnalités de renom telles que Gustave Flaubert, Élisabeth d'Autriche, ou encore Édouard VII. Offerte à l'État en 1923 et classée Monument historique en 1924, la Maison Bonaparte est devenue un Musée national en 1967, conservant ainsi précieusement le patrimoine impérial français.Les votes pour cette émission télévisée présentée par Stéphane Bern ont débuté ce mardi mai avec une sélection régionale. Les internautes ont jusqu'au 24 mai à 23 h 59 sur le site de France Télévisions . pour voter pour leur monument préféré parmi les 28 sites en compétition, deux par région.À la suite de cette première phase, les 14 lieux sélectionnés - un par région - auront la chance d'être soumis au vote des téléspectateurs avant la finale qui devrait se tenir à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.