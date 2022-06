Monkeypox "Variole du singe": un premier cas confirmé en Corse

"Un premier cas confirmé de monkeypox (communément appelé la variole du singe) " a été enregistré en Corse selon l'Agence régionale de la Santé qui a fait part de cette information via un communiqué.L'ARS signale en effet qu'il "y a quelques jours, une personne présentant des symptômes légers, compatibles avec un monkeypox, a été prise en charge.Son état ne présente aucun signe de gravité."Il s’agit, toujours selon le communiqué de l'ARS d’une personne adulte sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus.Néanmoins, "une enquête épidémiologique approfondie a été mise en œuvre par les équipes de Santé publique France et de l’ARS de Corse, en lien avec le médecin ayant pris en charge cette personne" souligne l'agence régionale qui rappelle également que "les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient ont été recensées. Elles ont reçu de la part des autorités sanitaires les informations sur la conduite à tenir, afin de limiter la propagation du virus et les mesures de gestion ont été mises en œuvre."