« Mon colocataire est une garce» au théâtre San Angelo à Bastia

« Mon plus beau compliment c’est qu’à la fin du spectacle on me traite de salope » déclare en riant Françoise Albertini de la compagnie Kyrn’Act qu’elle a créée voila 3 ans. «Mon colocataire est une garce » est l’histoire décapante de Nadège (Françoise Albertini), jolie blonde manipulatrice et d’Hubert (Eric Sansen), niais, naïf, timide, à la libido d’une …laitue. Elle resurgit un jour dans sa vie réveillant son quotidien de vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour. Et tout cela est irrésistiblement mis en scène par Françoise Albertini elle-même.





Françoise Albertini baigne dans le théâtre depuis de nombreuses années. «Déjà à l’école je faisais le clown pour mes copines » explique t-elle. «Ensuite j’ai suivi des cours d’impro avec Jean-Louis Graziani puis j’ai moi-même donné des cours. En 2017 j’ai créé la compagnie théâtrale Kyrn’act. On a monté plusieurs pièces comme « La maison est close », «Par la fenêtre ou pas».





Françoise Albertini et Eric Sansen étaient déjà montés sur les planches avec ce chef d’œuvre qui a fait le tour de la Francophonie, en 2018. «Pour nous c’était un défi. Se retrouver seulement à deux sur scène constituait une grande première. Et je dois dire qu’on se régale, qu’on s’amuse beaucoup et le spectateur aussi je pense. Une fois à la fin du spectacle, j’ai entendu une femme chuchoter à son mari : Quelle salope ! C’était le plus beau des compliments pour moi, preuve que j’étais bien dans le rôle. Après une pause en 2019, pour raison de santé, on a décidé de repartir en 2020.Hélas la période n’est pas très propice aux représentations ! Mais c’est l’occasion pour le public de sortir un peu de cette période anxiogène et de rire».

Françoise Albertini peaufine actuellement un nouveau projet, toujours une comédie à 2, pour juin 2021. «Ca sera un nouveau défi pour moi, et vous comprendrez pourquoi en me voyant sur scène ».. Chuut !



*Samedi 24 octobre à 20h30 (complet) et Dimanche 25 octobre à 18h au théâtre San Angelo à Bastia. Réservez-vite en raison de la ½ jauge !

Réservations au : 06.61.63.75.69