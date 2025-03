Modernisation du stade de Furiani : tous les voyants sont au vert. Inauguration en décembre

La visite a débuté par le premier étage de la tribune Nord. Les cuisines y sont terminées, reste désormais au club à aménager les 80 m² de surface.

Un étage plus haut, l’espace salon/brasserie est achevé. Le SCB l’aménagera sous peu. En ce qui concerne la tribune Nord, tous les travaux ont donc été réalisés, reste quelques finitions à la tribune de presse.



Couverture à partir du 24 mars

A l’extérieur, les travaux vont bon train côté tribune Est. Les murs sont en passe d’être terminés et la semaine prochaine seront coulés les gradins. «Conformément aux demandes des supporters, des socios du SECB et du club, il n’y aura pas de places assises, uniquement des places debout » précise Louis Pozzo di Borgo. Ce reprofilage sera achevé d’ici mi-avril.

Au milieu de cette tribune, une buvette sera construite. La première phase de la couverture de la tribune avec la pose des charpentes, sera opérée le 24 mars. La deuxième phase avec cette fois lapose de la toile, à partir du 28 juillet pour être terminée le 24 novembre.



Parking Est rénové

Le parking Est, situé derrière la tribune du même nom, va être complètement rénové. «Un projet qui n’entre pas dans le budget total de la modernisation du stade (ndlr : 16,4 M€) puisque financé par EDF » précise le président de la CAB ! Ce parking de 700 places, ainsi que celui situé en Sud, seront en effet équipés par une société insulaire d’ombrières photovoltaïques produisant de l’électricité, revendue à EDF. Entre les 2 parkings ce sont 4,5 MW qui seront produits. Cela constituera la plus grande station photovoltaïque de Corse. EDF versera en une seule fois 1,2 M€ à la CAB ! Que du bonus pour celle-ci. A noter que sur ces 2 parkings seront installées des bornes de recharge pour les voitures électriques.





En tribune Sud, a salle de séminaire/salon de 180 m² est achevée et sera aménagée d’ici fin mars. «La gestion de ces lieux reviendra à la CAB en semaine, au club lors des matchs » commente Louis Pozzo di Borgo. « Elle constituera une source de revenus via la location aux entreprises, aux collectivités pour des séminaires, des animations culturelles et même des mariages, et les demandes sont déjà très fortes. Ce stade a une triple vocation : sportive, culturelle et économique ».



Inauguré en décembre

La visite du chantier se termine par les lourds travaux qui sont en cours à la tribune Ouest, désormais fermée. Da couverture vient de débuter avec la pose ce mardi des piliers, de la charpente et des fléaux. 48 seront posés en tout, entre les deux tribunes Ouest et Est, à raison de 2 par semaine. Le plus haut point se situera à 29 m en tribune Ouest. La fin de cette phase est programmée pour début mai. S’ensuivra la pose de la toile qui sera terminée début aout.

Et si tout va bien, le stade complètement rénové sera inauguré en décembre.





« Il est important de préciser que ces travaux se font en site occupé avec toutes les contraintes que cela induit notamment les jours de match où le moindre boulon ne doit trainer par terre» souligne le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo. «Aujourd’hui les délais sont respectés et l’enveloppe budgétaire également. Je rappelle aussi que les prolongements des couvertures des tribunes Nord et Sud ne pourront se faire. Ce n'est pas une question financière mais une question de normes car cela pourrait fragiliser les structures actuelles ».

La prochaine réunion de chantier consistera en la présentation d’un véritable parcours patrimonial autour du stade. Un projet en concertation avec le club, les socios et la CAB.