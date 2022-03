Mobilisation en soutien à Yvan Colonna : 24 manifestants et 4 gendarmes blessés

La manifestation organisée par les militants nationalistes et les syndicats étudiants après la tentative d'assassinat sur Yvan Colonna, violemment agressé par un codétenu de la maison centrale d'Arles mercredi dernier, a réuni des milliers de Corses ce dimanche 6 mars à Corte.



4 200 personnes selon la préfecture, près de 15 000 selon les organisateurs, ont défilé derrière des banderoles "Gloria a te Yvan" et "Statu francise assasinu", dénonçant la responsabilité des autorités dans l’agression qui a laissé dans le coma Yvan Colonna, condamné à perpétuité pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en 1998.



Des incidents se sont produits pendant un bon moment, à la hauteur du mur anti-émeute dressé par les forces de l'ordre pour empêcher les manifestants d'atteindre la sous-préfecture. Des manifestant ont lancé des projectiles et bombes agricoles sur les forces de l’ordre massées pour protéger l'établissement. Ces dernières ont répliqué avec des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.



Selon un bilan des pompiers, 24 manifestants ont été blessés dont des blessures à la main et aux pieds. Une voiture a été incendiée avant que le calme ne revienne en fin de journée.



Dans un communiqué le préfet de Haute-Corse "condamne les violences commises et précise "pendant 3 heures, plusieurs centaines de projectiles ont touché les gendarmes mobiles présents sur place. Des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des bombes agricoles et bien d'autres projectiles ont blessé 4 gendarmes qui ont été pris en charge par les services de secours".

Selon les services de l'Etat des manifestants ont essayé de faire exploser une bouteille de gaz à proximité du dispositif de défense des gendarmes "au mépris de leur propre sécurité et de celle des forces de l’ordre. Face à cela, les gendarmes ont dû recourir à des moyens lacrymogènes pour tenir à distance les manifestants hostiles."