Mobilisation contre la réforme des lycées agricole : le préfet interdit le rassemblement prévu devant le port d'Ajaccio

Depuis deux semaines, la contestation contre la réforme des lycées agricoles prend de l’ampleur. Grève, blocus des établissements de Sartène et de Borgo, opérations escargot : le mouvement s’est structuré et intensifié sur l’ensemble de l’île. Lundi 24 mars, l’opération « Isula morta », initiée par une intersyndicale de sept organisations, a entraîné des perturbations notables sur plusieurs axes routiers, notamment dans la région ajaccienne où les abords du rond-point de l’aéroport et du giratoire de la Rocade ont été particulièrement encombrés dès l’aube et pendant toute la matinée.



Dans ce contexte, les lycéens et les syndicats, soutenus par une partie du monde agricole, annonçaient une nouvelle action ce mardi : le blocage du port de commerce d’Ajaccio à partir de 11 heures. Mais ce matin, la préfecture de Corse a publié un communiqué annonçant l’interdiction de cette manifestation. Un arrêté préfectoral, signé par Jérôme Filippini, interdit tout rassemblement devant l’entrée du port de commerce de la ville d’Ajaccio pour la journée du 25 mars 2025. Dans ce document, le préfet justifie sa décision invoquant un risque de paralysie « disproportionnée » d’une infrastructure jugée « essentielle pour les habitants et les acteurs économiques de l’île ». Le représentant de l’État justifie cette interdiction par la nécessité de préserver l’ordre public et le bon fonctionnement de ce nœud logistique crucial pour les flux de marchandises et de passagers.



Pour prévenir tout débordement, la préfecture a également mis en œuvre plusieurs mesures administratives. La police nationale est autorisée à utiliser des drones pour surveiller les abords du port. La vente, le transport et l’utilisation d’artifices, de carburants en récipients, d’objets inflammables ou corrosifs sont interdits. Le port et le transport d’objets pouvant être utilisés comme armes sont également proscrits sans motif légitime. Enfin, la circulation des engins agricoles est interdite sur le territoire des communes d’Ajaccio, Bastelicaccia et Sarrola-Carcopino.