Mobilisation, aide, solidarité pour la 3ème édition de Handi Corsica à Bastia

« L’objectif de cette journée est de rassembler en un seul lieu associations, partenaires et prestataires dans le handicap » souligne Pierre-Louis Alessandri, coordinateur régional APF France Handicap. « Cette journée permet ainsi d’échanger entre eux et à travers des conférences et débats d’avoir des réflexions, de confronter les problématiques dans une perspective d’amélioration de la vie des personnes en situation de handicap vivant en Corse et ainsi de rendre notre île plus inclusive ».



Sur place outre l’APF, des institutionnels comme la CPAM. « Il est important pour la Caisse Primaire d’être présente sur cette manifestation pour rencontrer les partenaires et aussi informer la population sur les offres de service de l’assurance maladie dans le domaine du handicap » explique Nicolas Adjemian Directeur de la CPAM de Haute-Corse. « On s’aperçoit bien sûr qu’il y a encore des progrès à accomplir notamment sur l’accès aux droits et l’accès aux soins. A la caisse nous avons un service qui est dédié à ça, qui travaille sur ces sujets-là et on peut intervenir et faciliter à la fois l’accès au droit, aux prestations sociales mais aussi l’accès aux soins pour les personnes handicapées. Ça nous permet aussi d’avoir des contacts directs avec le public concerné. Les personnes handicapées sont des assurées comme les autres, il n’y a pas de discrimination. On constate aussi que c’est un public qu’on connaît assez mal car qui se déplace assez peu dans nos infrastructures. L’objectif aujourd’hui est donc aussi d’être visible et d’arriver à rencontrer ce public-là pour mieux expliciter l’assurance maladie. Récemment nous avons pris des engagements et nous sommes très engagés dans la charte Romain Jacob qu’on a signé. C’est une charte qui facilite justement l’accès aux soins et l’accès aux droits des personnes handicapées ».



Présente aussi l’Education Nationale avec la participation aux conférences de Fabrice Maréchal en charge de l’inclusion scolaire au rectorat de Corse. « Dans l’académie nous recensons un millier d‘élèves en situation de handicap, ce qui est dans la moyenne nationale. Nous mettons tout en place pour aider ces jeunes qui font société avec notamment ce qu’on appelle des compensations, plusieurs dispositifs comme les classes ULIS. Nous mettons à disposition du matériel adapté, visuel, auditif. On effectue aussi des formations d’accompagnant et on compte environ 500 personnes qui apportent leur aide selon les besoins. On travaille bien sûr également avec des partenaires avec lesquels on a des regards croisés sur la situation. On a la volonté de travailler en commun via un partenariat bien ancré avec l’APF et les autres associations »



De son côté Jean-François Leoni, directeur de la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, de Corse soulignait aussi les relations étroites avec l’APF. « L’APF nous apporte son expérience du terrain, et d’autres associations également. A défaut parfois d’accessibilité on met en place des compensations ».



Outre services de l’Etat et nombreuses associations d’aides, personnes en situation de handicap et leur famille ont pu découvrir et tester de nombreux matériels et équipements spécifiques, les aides techniques ainsi que les moyens d’approvisionnement en Corse.