Mister France 2024 : qui est Antoine Brun, le candidat de la Corse ?

« Dans la vie, je fais preuve de beaucoup de compersion, qui est l’inverse de la jalousie, c’est-à-dire que j’éprouve de la joie lorsque les gens autour de moi réussissent ». Bien qu’il soit altruiste de nature, Antoine Brun espère être celui qui réussira à décrocher le titre de Mister France, lors de la finale du concours national qui se déroulera le samedi 17 février au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Ce soir-là, le Porto-Vecchiais sera en compétition contre 29 autres candidats pour succéder à Lisandre Van Muylders, l’ancien Mister Corse 2022 devenu Mister France 2023.







Le jeune homme de 26 ans a été élu Mister Corse le 1er juillet 2023 à Biguglia et depuis, il cherche à tout prix à se perfectionner pour être fin prêt pour la finale. « Mister France, ça représente l’idéal masculin, ce n’est pas qu’un concours de beauté. Il faut savoir faire preuve de bonne moralité, d’altruisme et avoir de bonnes qualités humaines en général », assure le candidat. Pour cela, il s’est entouré d’un photographe professionnel, qui l’entraîne à prendre la pose, mais travaille également sur lui pour devenir un meilleur homme, en suivant une formation pour devenir coach en développement personnel, avec pour objectif de décrocher son diplôme à la fin de l’année. Initialement, ce menuisier de formation n’avait jamais pensé à participer à des concours de beauté, mais, comme il l’indique, « il y a deux ans, j’ai fait certaines rencontres qui m’ont aiguillé vers Mister France en me disant que j’avais les caractéristiques pour y participer ». Cette conversation a été un déclic et le moteur de son ambition pour celui qui cherche à prendre une revanche sur la vie, après avoir vécu des évènements difficiles dans son enfance et son adolescence. Depuis, le Porto-Vecchiais fait tout pour reprendre le contrôle de son destin et voir les choses en grand.







Aller au bout de ses rêves







Antoine Brun, qui souhaite se lancer dans le mannequinat, voit dans le concours de Mister France une opportunité pour accélérer sa carrière naissante, mais également pour acquérir des qualités qui lui semblent essentielles pour réussir. « C’est une expérience qui regroupe plusieurs compétences importantes à mes yeux, comme la cohésion d’équipe lors du concours, entraîner mon éloquence lors des prises de parole, et j’y vois aussi l’opportunité d’apprendre à défiler comme un professionnel », dit-il. Depuis son élection en tant que Mister Corse, Antoine Brun assure avoir déjà reçu des sollicitations pour réaliser des shootings auxquels il n’a pas donné suite, car il souhaite rester concentré sur le concours et ne pas brûler les étapes. À moins d’un mois de la finale, il en est convaincu, le titre est à sa portée, car il a confiance en ses capacités. « Si je gagne, j’espère que ce concours m’ouvrira des portes pour atteindre mon objectif de devenir mannequin professionnel. Et si jamais j’échoue, cela ne freinera pas mon ambition, car cela reste malgré tout un formidable tremplin, et surtout, une expérience unique dans une vie », affirme-t-il. Quelle que soit l’issue du verdict final, Antoine Brun reste fier du parcours accompli, faisant sien l’adage “je ne perds jamais: soit je gagne, soit j’apprends“. « Pour moi, c’est important de tout faire pour devenir une meilleure version de soi, et c’est ce que je m’engage à faire au quotidien. Je suis déterminé, ambitieux et persévérant, et lorsque j’ai un objectif en tête, je fais tout pour l’atteindre », conclut Mister Corse.