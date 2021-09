Mission Patrimoine à Cateri : 390.000 € pour restaurer le couvent de Marcassu

La rédaction le Samedi 18 Septembre 2021 à 19:20

Pour cette quatrième édition du Loto du patrimoine, une aide de 390.000 € a été, on le sait, accordée au Couvent de Marcassu à Cateri, par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du patrimoine. Le couvent avait été sélectionné en avril 2021 comme projet emblématique de la région Corse. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une cérémonie publique de remise de cette dotation, présidée par René Lota, délégué régional de la Fondation du Patrimoine, a eu lieu ce 18 septembre 2021 sur le site de Marcassu où Les sœurs de la congrégation du Rosier de l'Annonciation ont accueilli, avec l'émotion que l'on imagine, les personnalités venues à leur rencontre ainsi que ce beau geste de solidarité envers le couvent. Les images et la vidéo signées J.-B. R de cette belle journée.