Miss France Agricole 2024 : Et si la Corse était couronnée ?

Miss et Mister France Agricole est fidèle à son objectif premier “promouvoir les femmes et les hommes du milieu agricole, afin de montrer une image souriante, positive, de la profession et de l'agriculture, en passant un bon moment et sans enjeu financier”. Déjà bien connu du milieu agricole, il commence également à l’être en dehors.

Ses conditions de participation sont très différentes du célèbre concours national, puisqu'il n’est ni question de mensurations ni d'âge. Les inscriptions se font sur Facebook : il suffit d'être agricultrice ou agriculteur à titre principal, salarié(e) agricole ou étudiant(e) en agriculture en France et se rendre disponible pour aller au Salon de l'agriculture et au Sommet de l'élevage, afin d’y recevoir l’écharpe. Les gagnants s’engagent à représenter l’agriculture française dans différentes manifestations tout long de l’année et à “se comporter de façon responsable”. Ce sont les internautes qui votent pour sélectionner 20 candidats de chaque catégorie : Miss et Mister Junior de 15 à 17 ans et Miss et Mister plus de 18 ans. Les votes s’arrêtent le 8 décembre à minuit, et le jury délibèrera jusqu’au 16 décembre. Détail amusant, les résultats seront annoncés pendant la soirée d'élection de Miss France.



Si la très jolie Kelly Venot a décidé de tenter l’aventure, dans laquelle elle a toutes ses chances et figure déjà parmi les favorites, c'est surtout parce qu’elle a trouvé la démarche et le principe sympa. Elle a découvert le concours par hasard et elle s’est dit que dans tous les cas “ça fera parler de l’exploitation et ça ne peut faire que du bien. Et quand j’ai lu qu’on ne gagnait rien et que c’était pour promouvoir le milieu agricole et dynamiser la profession, j’ai dit banco. C’est important pour l’image de notre métier qui est difficile mais passionnant, et cela peut inspirer des jeunes. L’agriculture ce n’est pas que des vieux célibataires isolés comme parfois on peut le croire, ce sont aussi des gens qui ont un cerveau, des bosseurs, des courageux, et surtout on peut être une femme et choisir ce métier” !